الخزعلي يعلق على الاحداث التي وقعت في ساحة الوثبة وسط بغداد اليوم

2019/12/12 | 13:21 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG -علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس، على الاحداث التي وقعت في ساحة الوثبة وسط بغداد اليوم، متسائلا: الى متى يستمر انفلات السلاح وانتشار المليشيات القذرة.وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه بتويتر، “الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة”.وأضاف “كلا ...

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