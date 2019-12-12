اقتراب مناقشة مادتين لمساءلة ترامب في امريكا

2019/12/12 | 13:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء من مساءلة الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي بدأت فيه لجنة رئيسية بمجلس النواب مناقشة المادتين الرسميتين للمساءلة اللتين من المتوقع طرحهما أمام المجلس الأسبوع المقبل.

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