قبول 1149 طالبا في الجامعات والكليات الاهلية ضمن المنحة المجانية

2019/12/12 | 13:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول 1149 طالباً وطالبة ضمن المنحة المجانية في الجامعات والكليات الاهلية.

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