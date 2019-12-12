اجتماع أستانة.. ضوء أخضر ثلاثي لبدء معركة إدلب الحاسمة

2019/12/12 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولة السوريّة الكاسِب الأكبَر من اجتِماع دول مسار أستانة الأخير والأكراد الخاسِر الأكبَر..ضُوءٌ أخضر “ثُلاثي” لإشعال فتيل الحرب في إدلب والقضاء على الجماعات الارهابية

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