وزارة التعليم: قبول 1149 طالبا في الجامعات والكليات الاهلية ضمن المنحة المجانية

2019/12/12 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول(١١٤٩) طالبا وطالبة ضمن المنحة المجانية في الجامعات والكليات الاهلية.

وبينت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في بيان

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