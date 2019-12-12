2019/12/12 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة النزاهة، صدور حكم بالسحن سبع سنوات بحقِّ رئيس بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف، على خلفية إحداثه ضرراً عمدياً بالمال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى قيام المُدان بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، عبر ارتكابه مخالفات أثناء ممارسة مهام رئاسة بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف وأسيجتها، لافتة إلى تسلمه سلفاً مالية من وزارة الثقافة، لصيانة الزقورة وعدم تسديد ما بذمته من سلف تصل إلى أكثر من مليار وربع المليار دينار.

وأضافت الدائرة، أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، وبعد اطلاعها على الأدلة، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن بحقِّ المُدان مُدَّة سبع سنوات، وإصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقِّه، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ لوزارة الثقافة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة: حكم بالسحن 7 سنوات بحقِّ رئيس بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة: حكم بالسحن 7 سنوات بحقِّ رئيس بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).