2019/12/12 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الخميس، أن قوات الحشد الشعبي انقذت مدن المحافظة خلال عملية ارادة النصر العسكرية.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان” كل الدلائل التي تم توثيقها خلال عملية ارادة النصر العسكرية التي جرت لايام في 7 قواطع داخل محافظة ديالى والتي نفذ محاورها الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمنية ديالى:الحشد انقذ مدن المحافظة خلال عملية ارادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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