2019/12/12 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل الفنانة علا رامى اليوم، الخميس 12 ديسمبر، بعيد ميلادها الـ60، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1959، فهي تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي نجحن في التمثيل بعدما كن يحترفن رقص الباليه.وارتبط اسم الفنانة علا رامي، باسم زوجها السابق المطرب نادر أبو الليف، لفترة طويلة، وفي هذا الصدد، قال «أبو الليف»، إنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في عيد ميلاد علا رامي تعرف على قصة حبها الفاشلة مع نادر أبو الليف وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عيد ميلاد علا رامي تعرف على قصة حبها الفاشلة مع نادر أبو الليف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في عيد ميلاد علا رامي تعرف على قصة حبها الفاشلة مع نادر أبو الليف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).