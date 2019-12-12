2019/12/12 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت دراسة طبية حديثة الآباء والأمهات بضرورة مراقبة عدد ساعات مشاهدة أطفالهم للتلفزيون، محذرين من أن إفراط أطفالهم في مشاهدة التلفزيون قد يؤدي إلى وقوعهم فريسة للبدانة .وقال الدكتور روايد باوكيد، الباحث في مستشفى (ديل مار) في نيويورك “إن تحديد العادات المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة في المراحل المبكرة من الحياة يمكن أن يساعدنا في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساعات مشاهدة التلفزيون المبالغ فيها تصيب الطفل بالبدانة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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