2019/12/12 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف فريق كرة القدم الاول بنادي المريخ البورسعيدي منافسه النصر القاهري اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .ويسعي فريق المريخ تحت قيادة محمد ياسين المدير الفني لحصد اول ثلاث نقاط له وانتشال الفريق من ازمة فقدان النقاط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المريخ يستضيف النصر في ختام الجولة السابعة من دوري القسم الثاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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