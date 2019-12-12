بالوثيقة.. تكليف قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي بإدارة ناحية أبي صيدا

2019/12/12 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أصدر محافظ ديالى، مثنى علي التميمي، الخميس (12 كانون الأول 2019)، أمراً بتكليف عبد الله حميد أحمد ا...





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