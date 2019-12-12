رونالدو: أريد مواجهة ريال مدريد بنهائي دوري الأبطال

2019/12/12 | 14:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن موقفه من المواجهة المحتملة أمام فريقه السابق ريال مدريد، في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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