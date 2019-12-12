2019/12/12 | 14:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، على إختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم يشدد على إختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء وتتصف بالنزاهة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم يشدد على إختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء وتتصف بالنزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).