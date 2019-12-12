روايات مزيفة بشأن حادثة الخلاني وهناك من يحمي الجاني

2019/12/12 | 14:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اتهم ناشطون مدنيون، جهات وأجندات تحاول خلق روايات مشوهة ومزيفة بشأن حادثة ساحة الخلاني.





وقال احد الناشطين الذي رفض الكشف عن اسمه

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