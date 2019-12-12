2019/12/12 | 14:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 900 ألف برميل يوميًا خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الدولية تتوقع بارتفاع مخزونات النفط في الربع الأول من العام المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الدولية تتوقع بارتفاع مخزونات النفط في الربع الأول من العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).