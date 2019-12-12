نينوى تفتتح جسرا استراتيجيا يربطها بعاصمة اقليم كوردستان

2019/12/12 | 14:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري يوم الخميس عن افتتاح جسر يربط المحافظة بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن المحافظ انه "أُفتتح صباح اليوم جسر الكوير الاستراتيجي الرابط بين محافظتي نينوى واربيل امتدادا الى محافظة كركوك".

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