2019/12/12 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير قرب محافظة بابل

يتبع.



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بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، الخميس (12 كانون الأول 2019)، مدراء الدوائر والاقسام في المحافظة بكشف ذممهم المالية.

وكشفت وثيقة صادرة عن الشعلان حصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذاَ وتلبية لمطالب المتظ

بغداد اليوم- صلاح الدين

أظهرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، توقيع موظف في دائرة صحة صلاح الدين، أوامر تعيين لعدد من الأشخاص بصفته معاوناً لمديرها العام، مبينة أنه وقعها قبل أن يستلم منصبه بنحو أسبوعين.

وأظهرت الوثائق قيام المدعو عواد فرحان خل

بغداد اليوم-ديالى

أصدر محافظ ديالى، مثنى علي التميمي، الخميس (12 كانون الأول 2019)، أمراً بتكليف عبد الله حميد أحمد الحيالي، قائممقام قضاء بعقوبة، بإدارة ناحية (ابي صيدا).





وتضمنت الوثيقة التي تلقتها (بغداد اليوم)، أن "عبد الله حميد احمد ا

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