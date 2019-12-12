أول تعليق من الخزعلي على احداث ساحة الوثبة

2019/12/12 | 14:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ، قيس الخزعلي، الخميس، على الاحداث التي وقعت في ساحة الوثبة وسط بغداد اليوم، متسائلا: الى متى يستمر انفلات...

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