قانون الإنتخاب الفردي منافعه ومضاره

2019/12/12 | 14:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زهير حبيب الميالي لننظر إلى قانون الانتخابات الفردي من الناحية الواقعية ولا نذهب الى الفرضيات .ولكي تحل مشكلة النظام الإنتخابي والتحليل يجب أن يكون تحت سقف الواقع اذا...أكمل القراءة ←

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