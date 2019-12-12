2019/12/12 | 14:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس، بان القوات الامنية شرعت برفع سيطرة امنية رئيسية جنوب غرب مدينة الرمادي للمرة الاولى منذ اكثر من اربعة اعوام .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان”قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وبالتنسيق مع محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز برفع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع سيطرة امنية رئيسية غربي الرمادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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