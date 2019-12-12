كرستيانو رونالدو:أريد مواجهة ريال مدريد بنهائي دوري الأبطال

2019/12/12 | 14:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن موقفه من المواجهة المحتملة أمام فريقه السابق ريال مدريد، في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وتأهل يوفنتوس كمتصدر للمجموعة الرابعة فيما من المحتمل أن يقع في مواجهة ريال مدريد، خصوصًا بعدما احتل الميرينجي المركز الثاني في مجموعته.وسئل رونالدو عقب مواجهة ليفركوزن بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، عما إذا

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