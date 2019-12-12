يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي

2019/12/12 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي من حقائق العراق القديم والجديد أن أصغر وأكبر مواطن فيه (مفتّح في اللبن)، كما يقول المثل العراقي، أي أنه لماح ويلقَطُها وهي طائرة، وأن من الصعب خداعَه، حتى...أكمل القراءة ←

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