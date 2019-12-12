مسؤول أميركي لرويترز: الهجمات المدعومة من إيران في العراق تنذر بتصعيد خارج السيطرة

2019/12/12 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، إن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق، تتزايد وتصبح أكثر تعقيدا، مما يدفع بكل الأطراف نحو تصعيد خارج نطاق السيطرة.

جاء هذا التحذير بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي..



وأوضح المسؤول في تصريح لرويترز، أن الهجمات تُعّرض قدرة التحالف على محاربة عناصر داعش الارهابي للخطر.

وأردف المسؤول العسكري الأمريكي، أن الفصائل التي تسلحها إيران تقترب من الخط الأحمر الذي ترد عنده قوات التحالف بالقوة، وعندها لن تكون النتيجة محببة لأحد.

مبينا أن الحكومة العراقية لم تتخذ إجراء تجاه هذه الهجمات وهذا الأمر مقلق جدا.

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