الحكيم: نؤكد اختيار رئيس وزراء مقبولاً اجتماعياً وسياسياً

2019/12/12 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اليوم الخميس، ضرورة الإسراع في اختيار رئيس وزراء مقبولاً اجتماعياً وسياسياً.

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