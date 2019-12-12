أوغلو: العقوبات الأميركية بسبب “إس400” ستضر بالعلاقات مع واشنطن

2019/12/12 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن أية عقوبات أميركية ضد تركيا بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية، تعتبر عدم احترام لسيادة تركيا، وستضر بالعلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، إن أنقرة تعلم الدوافع الموجودة لدى لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأميركي، لاعتماد مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بسبب العملية العسكرية في سوريا وشراء منظومة “اس اربعمئة الروسية” والتي تنبع من قلق واشنطن البالغ من الضربات التي شنتها تركيا في المنطقة والتي الحقت الضرر بمشاريع وخطط الولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف اوغلو أن مساعي الكونغرس الأميركي المعادي لتركيا يعود لأسباب سياسية ستلحق الضرر الكبير بالعلاقات بين البلدين.

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