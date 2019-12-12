2019/12/12 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة الانبار زياد طارق الدليمي ، اليوم الخميس، ان لجان الدائرة المعنية تمكنت من استرجاع مبلغ 800 مليون دينار الى خزينتها بعد اجراء عملية فلترة دقيقة للمستفيدين منها.وقال الدليمي، إن “لجان دائرة شبكة الرعاية الاجتماعية في الانبار شرعت بعملية تدقيق للمستفيدين من الدائرة المعنية وتمكنت هذه اللجان من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرعاية الاجتماعية في الانبار تسترجع 800 مليون دينار بعد فلترة المستفيدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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