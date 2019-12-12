إنّكم في مواجهة أمام شعبكم الثائر …

2019/12/12 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي لا شّك أنّ قانون الانتخابات الذي يطالب به الشعب الثائر على الفساد والمطالب بتغيير النظام السياسي القائم , هو مدخل هذه الثورة لتحقيق الإصلاح في بنية هذا النظام...أكمل القراءة ←

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