2019/12/12 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعد حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي (HDP) تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أعضاؤه، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه، وتعيين وصاة بدلا منهم.

تقرير حزب الشعوب الديمقراطي حمل عنوان “انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2019″، سلط فيه الضوء على اعتقال السلطات التركية لنحو 16 ألفاً من أعضائه وناخبيه، منذ عام 2015 وحتى الآن.

حسب البيانات المذكورة في التقرير، فقد شملت عمليات الاحتجاز 15 ألفاً و530 من التابعين للحزب، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 6 آلاف، من بينهم 750 من الأعضاء بالحزب والقيادات.

وأوضح الحزب في تقريره أن تركيا تستقبل عام 2020 وسط تجاهل تام لحقوق الإنسان، من خلال الانتهاكات التي بدأت في عام 2015 وتزداد حدة يوماً بعد يوم.

وأشار إلى أن عام 2019 فقط شهد إلقاء القبض على ألف و674 عضواً وقيادياً في الحزب على الأقل، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 200 منهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعوب الكوردي: تركيا اعتقلت أكثر من 15 ألف عضواً من حزبنا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشعوب الكوردي: تركيا اعتقلت أكثر من 15 ألف عضواً من حزبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).