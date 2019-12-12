2019/12/12 | 14:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج، امس الاربعاء، ان قواته تمكنت من اعتقال سبعة مطلوبين بتهمة المتاجرة بالحبوب المخدرة والمواد الممنوعة بعملية امنية استباقية في الانبار. وقال رزيج في حديث لـ” العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، ان” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود سبعة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الانبار:اعتقال 7 من المتاجرين بالحبوب المخدرة في عملية امنية استباقية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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