أسهم أوروبا ترتفع قليلا مع توجه البريطانيين لمراكز الاقتراع

2019/12/12 | 14:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت الأسهم الأوروبية قليلا يوم الخميس مع ترقب المستثمرين لنتيجة انتخابات عامة تُجرى في بريطانيا ستحدد مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وأيضا اجتماعا بشأن السياسة النقدية يعقده البنك المركزي الأوروبي.

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