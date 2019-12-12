الشابندر يلعق بشأن حادثة ساحة الوثبة

2019/12/12 | 14:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السياسي المستقل، عزت الشابندر، الخميس، بشأن حادثة ساحة الوثبة.

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