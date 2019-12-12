الحكيم: شددنا على اهمية اختيار شخصية لرئاسة الوزراء تتصف بالشجاعة والنزاهة

2019/12/12 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الخميس، على اهمية اختيار شخصية لرئاسة الوزراء تتصف بالشجاعة والنزاهة.

وقال المكتب الإعلامي لتيار الحكمة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "الحكيم استقبل سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في بغداد مارتن هوتسن وناقش تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي".

واكد الحكيم بحسب البيان انه "جددنا موقفنا الداعم لتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة والمضي بمشروع الاصلاح الذي بات ضرورة لا مناص منها"، مشدداً على "ضرورة حماية التظاهرات وتحصينها من المندسين وممن يحاولون حرف مسارها السلمي لتحقيق غايات خاصة".

واضاف، شددنا ايضا على اهمية الاسراع باختيار شخصية مستقلة مقبولة اجتماعيا وسياسيا تتصف بالشجاعة والنزاهة قادرة على ادارة الحكومة الانتقالية والتهيئة لانتخابات مبكرة.

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