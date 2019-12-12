2019/12/12 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة قرار 140: المكتب التنفيذي للأولمبية غير شرعي قانوناً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/12 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة قرار 140: المكتب التنفيذي للأولمبية غير شرعي قانوناً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس لجنة قرار 140: المكتب التنفيذي للأولمبية غير شرعي قانوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).