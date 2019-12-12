مورينيو: كبار أوروبا يخافون توتنهام

2019/12/12 | 14:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، اليوم الخميس، إن الفرق التي تأهلت في صدارة المجموعات تخشى مواجهة السبيرز، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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