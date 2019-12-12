مسؤول بصري لـ

2019/12/12 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

اكد مدير متحف التاريخ الطبيعي في جامعة البصرة، عادل قاسم، عن تواصل أعمال اعادة افتتاح متحف التاريخ الطبيعي بعد اكمال مراحل متقدمة في تنفيذ

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