العبودي بشان حادثة الوثبة.. يجب الكشف عن المندسين والمخربين وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت

2019/12/12 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد عضو كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، ان ما حدث من جريمة بشعة هذا اليوم يستدعي من كل الاطراف السياسية والمجتمعية والثقافية أن

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