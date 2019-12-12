بنغلاديش تشتري أحدث دبابة صينية

2019/12/12 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت الحكومة البنغلاديشية، اليوم الخميس، شراء 44 دبابة صينة(VT-5).

وتعتبر دبابة VT-5 أحدث نسخة تصديرية من دبابة "تيب 15" التي تعرف أيضا بـ ZTZ-15.



وتنتمي هذه الدبابة إلى فئة المدرعات الخفيفة، ولكن يمكن أن يبلغ وزنها 36000 كيلوغرام.

​أما عن تسليح دبابة "تيب 15"، فهي تحتوي على مدفع عيار 105 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم وقاذف الرمّانات الآلي عيار 35 ملم ويمكنها أن تستخدم أسلحتها في أي وقت من النهار والليل.

ويمكن أن تبلغ سرعتها حين تسير على الطريق المعبد 70 كيلومترا في الساعة.



ويقودها طاقم مكون من 3 أشخاص.

وينتظر الخبراء أن تحل دبابات "تيب 15" لدى وصولها إلى بنغلاديش، محل الدبابات الصينية القديمة "تيب 62".

وتمتلك بنغلاديش 40 دبابة من طراز "تيب 62" على وجه التقريب، بحسب "روسيسكايا غازيتا".

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