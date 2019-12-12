سعيد مضيه - المقاومة الفلسطينية حركة ثورية تسترشد بالنظرية الثورية

2019/12/12 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه اهتمت الصحافة المكتوبة والمسموعة ووسائل الاتصال الجماهيري بخبر توجه اميركا الى نمط حرب ثقافية ترمي لتفسيخ المجتمعات المستهدفة وشل مقاومتها ليمنة التحالف الامبريالي- الصهيوني.وهذا النمط من الحروب مجرب منذ أزمنة وأثبت نجاعته.أورد كل من نوعام تشومسكي ، المثقف الأميركي البارز والمناهض للامبريالية وكذلك الكاتبة البريطانية فرانسيس ستونر سوندرز آليات الحرب الثقافية ووسائلها التي شكلت ولا تزال عدوانا......

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