سعيد الكحل - فَعَلْتها يا بنشعبون !! .

2019/12/12 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل تفاجأ المتقاعدون وعموم المواطنين بقرار استعمال فيتو الفصل 77 من الدستور لإسقاط مقترح إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة الذي تقدم به مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان.المقترح الكونفدرالي كان يرمي إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن المتقاعدين خصوصا وأن معاشاتهم لا تعرف الزيادات ــ رغم هزالتها في عهد حكومتي حزب العدالة والتنمية ــ كما هو الأمر بالنسبة للأجور ، من جهة ، ومن......

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