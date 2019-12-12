البورصة تنهي اسبوعها على خسائر

2019/12/12 | 14:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

إنخفض مؤشر البورصة في آخر جلسة من جلسات الاسبوع، الخميس، بنسبة 0.20%.

الجلسة شهدت تداول 374,4 مليون سهم بقيمة 408,9 مليون دينار.

7 أسهم ضغطت سلباً على المؤشر كان أولها أسهم مصرف بغداد بـ3.45% وأسهم مصرف الاستثمار بـ3.33%.

المؤشر لم يخل من الاسهم الرابحة إذ بلغ عدد الاسهم الرابحة عشرة أسهم، تقدمها أسهم بغداد لمواد التغليف بـ10.00% وأسهم العراقية للنقل البري 9.57%.

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