عضو بالقانونية النيابية:الأسبوع القادم سيكون حاسماً بشأن قانون الانتخابات

2019/12/12 | 14:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، الخميس، أن الأسبوع القادم سيكون حاسماً بشأن التصويت على قانون الانتخابات، فيما أشار إلى أن اللجنة ارتأت بدراسة قانون الانتخابات بصورة مفصلة ليحظى بمقبولية الجميع.وقال خدر في حديث لـ “العهد” واطلعت عليه وكالة صدى , إن “قانون الانتخابات من القوانين المهمة كونه يرسم المسار الديمقراطي للعملية السياسية

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