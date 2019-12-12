2019/12/12 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يسعى نادي أياكس الهولندي لتأمين لاعب الوسط دوني فان دي بيك، من أنياب ريال مدريد الإسباني، في ظل رغبة النادي الملكي بضمه.

دوني فان دي بيك، يعد هدفاً لريال مدريد، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومنذ الصيف الماضي والنادي الملكي يسعى لضمه.

صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت إلى أن اللاعب رفض توتنهام من أجل الانضمام لريال مدريد، لكن أياكس يرفض رحيله بأقل من 50 مليون يورو، كما فعل مع الثنائي دي ليخت ودي يونغ في الصيف.

الصحيفة الإسبانية، أبرزت رغبة زين الدين زيدان في ضم فان دي بيك، ولكن الأولوية تبقى لبول بوغبا، ويرفض المدرب الفرنسي التعاقد مع لاعب أياكس، إلا بعد معرفة موقف بول.

زيدان يريد بول بوغبا بأي طريقة، ويتمسك بالآمال من أجل ضم مواطنه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، وفي حالة فشل الصفقة، سيضطر للموافقة على التعاقد مع فان دي بيك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار بوغبا يحدد صفقة الريال المقبلة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار بوغبا يحدد صفقة الريال المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).