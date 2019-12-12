2019/12/12 | 15:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مسلح اليوم الخميس بإطلاق النار على متظاهرين بطريقة عشوائية من منزله في ساحة الوثبة، وسط أنباء عن سقوط خمسة متظاهرين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: قتل و سحل شخص في ساحة الوثبة ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: قتل و سحل شخص في ساحة الوثبة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).