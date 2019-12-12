القيادة المركزية الأميركية: على إيران أن لا تظن بأن ضبط النفس يعني عدم استعدادنا للرد بقوة عسكرية

2019/12/12 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت القيادة المركزية الأميركية، ان جهود طهران لزعزعة استقرار المنطقة زادت في الأشهر الأخيرة..

واكدت القيادة في حسابها الرسمي على تويتر، ان واشنطن تتبع نهجًا مدروساً لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل لمواجهة هذه التهديدات.

وأضافت القيادة ان على إيران أن لا تظن بان ضبط النفس الأمريكي يعني عدم استعداد الولايات المتحدة للرد بقوة عسكرية حاسمة في حال مهاجمة قواتها أو مصالحها..



مشيرةً الى ان استقرار الشرق الأوسط مهم، وسوف نستمر في معايرة جميع أعمالنا لردع الصراع، لتجنب التصعيد غير المتعمد، وتمكين شركائنا من الدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين الإقليميين.

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