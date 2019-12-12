الهجرة : إعادة 65 لاجئاً عراقياً من تركيا

2019/12/12 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، إعادة (65) لاجئاً عراقياً من تركيا الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات البلاد.

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