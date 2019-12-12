لجنة التعديلات الدستورية: اجتماعاتنا مستمرة والملفات الخلافية لم تحسم بعد

2019/12/12 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التعديلات الدستورية اليوم الخميس ،أن اجتماعاتها مستمرة والملفات الخلافية لم تحسم بعد.

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