وزارة الدفاع العراقية: إعادة 58412 من ذوي العقود المفسوخة الى الخدمة

2019/12/12 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع عن أعداد المفسوخة عقودهم، العائدين الى الخدمة في إطار تنفيذ الإصلاحات الحكومية.

وأشارت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية، الى إعادة ثمانية وخمسين ألفا واربعمئة واثني عشر، من ذوي العقود المفسوخة، لغاية الثاني عشر من كانون الأول الجاري، مؤكدة استمرار صدور الأوامر الإدارية، الخاصة بإعادة المزيد منهم إلى الخدمة تباعاً.

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