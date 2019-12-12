الخزعلي يعلق على حادثة الوثبة ويحمل

2019/12/12 | 15:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم جماعة عصائب اهل الحق على حادثة الوثبة، وقال إن منفذي عملية قتل احد المراهقين فجر اليوم ينتمون الى "الميليشيات القذرة".

وقال على صفحته في تويتر "الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة ؟!".

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