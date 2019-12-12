ما بحثه الحكيم مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد

2019/12/12 | 15:56 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اليوم الخميس، ضرورة الإسراع في اختيار رئيس وزراء مقبولاً اجتماعياً وسياسياً.وقال بيان لمكتب الحكيم تلقته وكالة /SNG/ : إن ” الحكيم وخلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في بغداد مارتن هوتسن ناقش تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي”....

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