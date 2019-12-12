خلف : الشاب الذي قتل قرب الوثبة لم يكن قناصا ومجاميع قامت بسحله وتعليقه

2019/12/12 | 15:56 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف المتحدث بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف عن تفاصيل ملابسات حادث مقتل وسحل وتعليق شاب بالمقلوب وهو شبه عاري قرب ساحة الوثبة وسط بغداد من قبل بعض المجاميع، فيما نفى ان يكون ذلك الشخص قناصا وفقا لما تداولته بعض الشائعات.وقال خلف في تصريح له ان الشخص ...

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